Трамп: Конфликт с Ираном завершится по-хорошему или по-плохому

США ещё предстоит принять решение по дальнейшим действиям в отношении Ирана. В Вашингтоне об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Вопрос только в том, будет это по-хорошему или по-плохому. Мы можем по-хорошему, можем по-плохому», — сказал республиканец журналистам.

Американский лидер не уточнил, какое именно решение рассматривает его администрация и от чего будет зависеть дальнейший сценарий.

Ранее Трамп заявил о фактическом отказе Ирана от планов получить ядерное оружие. Свою оценку президент США озвучил журналистам на Южной лужайке Белого дома. Тогда же он назвал Иран «разгромленным». При этом американский лидер не уточнил, на каких данных основывает вывод об отказе Тегерана от ядерных планов.