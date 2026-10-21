Трамп может стать «плохим парнем» ради мира: В США увидели неожиданную выгоду для Зеленского

Владимир Зеленский может получить больше возможностей для согласия на мирное урегулирование благодаря жёсткой позиции Дональда Трампа. К такому выводу пришёл обозреватель американского журнала The American Conservative Эндрю Дэй.

По мнению автора, давление Вашингтона способно облегчить украинскому политику принятие непопулярных решений. Если американский президент возьмёт на себя ответственность за продвижение компромиссного соглашения, Зеленскому будет проще объяснить возможные уступки внутри страны.

В публикации отмечается, что Киев предпочёл бы более активное участие Украины и европейских государств в обсуждении условий мира. Однако нынешний подход Белого дома, несмотря на разногласия с украинским руководством, может открыть новые дипломатические возможности.

Автор считает, что Трамп способен сыграть роль «плохого парня», который подталкивает Зеленского к заключению соглашения вместо продолжения боевых действий. В таком случае часть политической ответственности за болезненные компромиссы украинский лидер сможет переложить на Вашингтон.

Издание также связывает изменение американской позиции с энергетической ситуацией и конфликтом вокруг Ирана. По оценке обозревателя, стремление Трампа стабилизировать нефтяной рынок стало одной из причин сближения Вашингтона с Москвой и усиления давления на Киев.

При этом в статье признаётся, что сокращение американской поддержки создаёт дополнительные риски для Украины. Тем не менее автор полагает, что новая линия Белого дома может активизировать переговорный процесс и повысить шансы на дипломатическое урегулирование.

Отношения Трампа и Зеленского заметно осложнились после их сентябрьской встречи в Нью-Йорке. Как сообщал Life.ru, стороны разошлись во мнениях по поводу украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Американский президент добивался прекращения таких атак, однако согласия достичь не удалось. По информации издания, Трамп впоследствии неоднократно возвращался к этому вопросу, что стало дополнительным источником напряжённости между Вашингтоном и Киевом.