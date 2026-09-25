Трамп: На предстоящих встречах с Си Цзиньпином многое удастся достичь
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Президент США Дональд Трамп рассчитывает добиться новых договорённостей с председателем КНР Си Цзиньпином на двух предстоящих встречах. Переговоры пройдут в ноябре на саммите АТЭС в Китае и в декабре на площадке G20 в районе Майами.
«Многое достигнуто и будет достигнуто. Я с нетерпением жду нашей следующей встречи», — написал американский лидер в Truth Social.
Прошедшие в Вашингтоне переговоры Трамп назвал «встречей дружбы, силы и успеха» для обеих держав. Он подчеркнул, что намерен продолжить личный диалог с Си Цзиньпином в ближайшие месяцы.
По данным МИД КНР, торгово-экономические команды двух стран достигли новых результатов. Лидеры также обсудили сотрудничество в сфере искусственного интеллекта, украинский конфликт, ситуацию на Ближнем Востоке и Корейском полуострове. Кроме того, Пекин и Вашингтон подтвердили готовность поддерживать друг друга при проведении саммитов АТЭС и G20.
Накануне Си Цзиньпин прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом. На беседу лидеров двух крупнейших экономик мира отвели два с половиной часа.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.