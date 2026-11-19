Президент США Дональд Трамп направился в аэропорт Шэньчжэня после встречи с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Об этом сообщил американский президентский пресс-пул.

Кортеж главы Белого дома покинул государственную резиденцию «Цилинь Шаньчжуан» около 13:00 по московскому времени. Из международного аэропорта Шэньчжэнь-Баоань американский лидер должен вылететь в Вашингтон. Самолёт президента уже находился в аэропорту, его показали в трансляции Fox News.

Таким образом, Трамп завершил участие в мероприятиях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), проходившего в Китае. Главным событием заключительного дня стала первая в истории отдельная трёхсторонняя встреча действующих лидеров России, США и КНР.

Переговоры продолжались около полутора часов. После вступительных выступлений перед журналистами Путин, Трамп и Си Цзиньпин общались за закрытыми дверями. По завершении беседы руководители трёх государств не стали делать совместных устных заявлений для прессы.

Во время открытой части саммита американский президент выразил надежду на результаты встречи. Трамп также заявил об общей заинтересованности сторон в урегулировании конфликта на Украине. Среди других затронутых вопросов были международная безопасность и стратегическая стабильность.

Ранее Life.ru сообщал, что 18 ноября Си Цзиньпин лично встретил Трампа у трапа самолёта в аэропорту Шэньчжэня. Китайский лидер приветствовал американского президента после его прибытия на саммит АТЭС.