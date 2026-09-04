Американский лидер Дональд Трамп назначил Адама Телле исполняющим обязанности министра Сухопутных войск США. Об этом республиканец сообщил в соцсети Truth Social.

Телле ранее занимал должность помощника министра армии по гражданскому строительству. Трамп назвал его патриотом, которого уважают в ведомстве.

«Я рад сообщить, что Адам Телле, являющийся помощником министра армии по гражданскому строительству, с настоящего момента будет исполнять обязанности министра армии», — написал президент США.

Ранее появилась информация, что министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл может покинуть должность до конца года или раньше. Летом Дрисколл вместе с семьёй выехал из служебного жилья возле Арлингтонского кладбища в пригороде Вашингтона. Этот дом предназначен для министра Сухопутных войск.