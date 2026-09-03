Вэнс рассказал о шутке Трампа про назначение его пресс-секретарём

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал о шутке американского лидера Дональда Трампа перед его выступлением на брифинге для журналистов в Белом доме. По словам Вэнса, республиканец «пригрозил» назначить его пресс-секретарём, если тот слишком удачно проведёт встречу с прессой.

Перед выходом к журналистам Вэнс поговорил с Трампом в Овальном кабинете. Хозяин Белого дома, как рассказал вице-президент, посоветовал ему хорошо выступить, но не настолько, чтобы получить новую должность.

«Будь осторожен. Я хочу, чтобы ты выступил хорошо, но если ты выступишь слишком хорошо, я, возможно, назначу тебя пресс-секретарём», — передал слова Трампа Вэнс.

Должность пресс-секретаря Белого дома остаётся вакантной после ухода Каролин Левитт. Вэнс уже несколько раз отвечал на вопросы журналистов в формате брифинга вместо постоянного представителя администрации.

Ранее Джей Ди Вэнс заявил, что США оказались в уязвимом положении из-за снижения промышленной самостоятельности страны. По его словам, за последние десятилетия американская экономика стала сильнее зависеть от внешних поставок, чем раньше. Такая ситуация, считает Вэнс, может быть использована противниками страны.