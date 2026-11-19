Президент США Дональд Трамп заявил, что считает большой честью встречу с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Такие слова прозвучали во время трёхсторонних переговоров в Китае.

«Это большая честь быть здесь с Владимиром, и с вами, господин президент [Си Цзиньпин]», — сказал американский лидер, обращаясь к участникам встречи.

Заявление Трампа прозвучало 19 ноября в китайском Шэньчжэне, где собрались руководители России, Соединённых Штатов и Китая. Американский президент подчеркнул своё отношение к возможности лично участвовать в переговорах с обоими лидерами.

Примечательно, что глава Белого дома назвал российского президента по имени, тогда как к председателю КНР обратился с использованием официального титула.

Встреча проходит на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Перед трёхсторонними переговорами Трамп также поздравил Си Цзиньпина с успешным проведением мероприятия и выразил удовлетворение возможностью организовать беседу руководителей трёх государств.