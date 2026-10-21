Трамп назвал Илона Маска супергением на 80% и замечательным человеком

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает предпринимателя Илона Маска супергением на 80%, однако затрудняется оценить оставшиеся 20%. Американский лидер положительно отозвался о главе компаний Tesla и SpaceX во время выступления перед сторонниками в штате Северная Каролина.

«Он отличный человек. Я говорю, что (он на. — Прим. Life.ru) 80% супергений. (Что касается. — Прим. Life.ru) 20%, мне надо подумать об этом. Но он действительно замечательный человек», — сказал республиканец.

Ранее сообщалось, что Илон Маск лично предложил Дональду Трампу ограничить работу спутниковой системы Starshield для украинских военных. По информации The Telegraph, американский президент поддержал инициативу предпринимателя, после чего Пентагон ввёл ограничения на скорость соединения. Изменения затронули терминалы, установленные на быстро движущихся объектах. Украинские военные сообщали о перебоях связи при скорости свыше 160 километров в час. По их словам, ограничения осложнили использование ударных беспилотников и дронов-перехватчиков. При этом сам Маск ранее отмечал, что решения об условиях работы Starshield принимает американское военное руководство, поскольку система находится под контролем правительства США.