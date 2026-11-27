Президент США Дональд Трамп раскритиковал состояние американского ледокольного флота, сравнив его с российским. Он выразил недовольство тем фактом, что у Соединённых Штатов есть только один ледокол, тогда как у России — 48. Об этом он заявил во время телефонного разговора с американскими военнослужащими по случаю Дня благодарения.

«У вас лишь один ледокол, это посмешище. У России их 48», — сказал республиканец. Он также сообщил о планах расширить американский флот и заявил, что распорядился заказать 14 новых судов. По его словам, строительство будет вестись при участии Финляндии, а первые ледоколы начнут поступать примерно через полтора года.