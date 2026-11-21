Расхождения в публичных заявлениях России и США о гарантиях безопасности для Украины являются частью переговорной тактики. Американский президент Дональд Трамп объяснил, что обе стороны используют публичную риторику для продвижения своих позиций. Об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме.

«Наша сторона публикует определённые заявления, потому что это ещё и пиар-война. Мы что-то говорим, и они что-то говорят», — пояснил Трамп.