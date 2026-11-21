Трамп назвал разногласия России и США по Украине частью переговорной тактики
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Расхождения в публичных заявлениях России и США о гарантиях безопасности для Украины являются частью переговорной тактики. Американский президент Дональд Трамп объяснил, что обе стороны используют публичную риторику для продвижения своих позиций. Об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме.
«Наша сторона публикует определённые заявления, потому что это ещё и пиар-война. Мы что-то говорим, и они что-то говорят», — пояснил Трамп.
Ранее Life.ru сообщал, что 20 ноября Дональд Трамп назвал преждевременным обсуждение гарантий безопасности для Украины до заключения мирного соглашения. На пресс-конференции в Белом доме американский президент подчеркнул, что первоочередной задачей остаётся достижение договорённости о прекращении конфликта. При этом Вашингтон ранее допускал разработку гарантий для Киева по принципу коллективной обороны НАТО, однако окончательный механизм пока не согласован.