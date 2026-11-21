Президент США Дональд Трамп назвал главу аппарата Белого дома Стивена Миллера «самым влиятельным человеком в мире». Заявление сделано 20 ноября во время пресс-конференции в Белом доме.

«Кстати, сейчас в этой комнате находится самый влиятельный человек в мире — глава аппарата Белого дома Стивен Миллер», — сказал Трамп. Затем он пригласил Миллера к трибуне, чтобы тот выступил.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил о смене главы аппарата Белого дома. Сьюзи Уайлс, ставшая первой женщиной на этой должности, покинула свой пост, а её место с 9 ноября занял заместитель руководителя аппарата Стивен Миллер, известный как один из главных разработчиков жёсткой миграционной политики американского лидера. Миллеру 41 год, он работает с Трампом около 10 лет.