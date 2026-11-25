«Я слышал клички и получше. Какие-то странноватые», — заметил американский лидер. Индейкам дали имена Фридом («Свобода») и Фезерс («Перья»). При этом республиканец объявил обеим птицам полное помилование, заявив, что теперь они будут жить вечно.

Ранее Life.ru писал, что двух индеек, которых помиловал Трамп, встретили в Вашингтоне как настоящих VIP-персон. Птицам устроили проход по красной дорожке, после чего разместили их в роскошном отеле Willard InterContinental неподалёку от Белого дома. Индейки прибыли в американскую столицу 22 ноября из Западной Вирджинии, где их выращивали на семейной ферме Deans Gap Farm. Одну из птиц даже перевозили по отелю на специальной багажной тележке.