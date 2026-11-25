Трамп назвал странными клички помилованных индеек
Обложка © X / The White House
Президент США Дональд Трамп раскритиковал имена двух индеек, которых помиловал накануне Дня благодарения. Во время церемонии в Белом доме 24 ноября он назвал клички птиц странными.
«Я слышал клички и получше. Какие-то странноватые», — заметил американский лидер. Индейкам дали имена Фридом («Свобода») и Фезерс («Перья»). При этом республиканец объявил обеим птицам полное помилование, заявив, что теперь они будут жить вечно.
Ранее Life.ru писал, что двух индеек, которых помиловал Трамп, встретили в Вашингтоне как настоящих VIP-персон. Птицам устроили проход по красной дорожке, после чего разместили их в роскошном отеле Willard InterContinental неподалёку от Белого дома. Индейки прибыли в американскую столицу 22 ноября из Западной Вирджинии, где их выращивали на семейной ферме Deans Gap Farm. Одну из птиц даже перевозили по отелю на специальной багажной тележке.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.