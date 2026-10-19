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Опубликовано 19 октября, 23:16

Трамп не хочет срывать переговоры с Россией по Украине новыми санкциями

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Президент США Дональд Трамп отказался вводить новые санкции против России, чтобы не сорвать переговоры по Украине. Об этом республиканец сказал журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Трампа, Вашингтон продолжает обсуждать украинский конфликт с президентом РФ Владимиром Путиным. Американский лидер заявил, что не намерен прерывать переговоры на полпути, несмотря на предусмотренные новым законом ограничения против Москвы.

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Тем не менее Дональд Трамп не исключил ужесточения санкций против России в будущем. Американский лидер подчеркнул, что самостоятельно решит, когда подписывать соответствующий закон. Президент США также указал, что Владимиру Зеленскому всё равно. По словам Трампа, киевский лидер не стремится завершить военный конфликт, поскольку продолжает получать финансовую поддержку от европейских стран.

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Тимур Хингеев
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