Трамп оставил за собой право в любой момент усилить санкции против России

Президент США Дональд Трамп не исключил ужесточения санкций против России в будущем. Американский лидер подчеркнул, что самостоятельно решит, когда подписывать соответствующий закон. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

«Я могу подписать его [закон о санкциях] позже или в любое другое время, когда захочу!» — заявил Трамп.

Президент США также указал, что Владимиру Зеленскому всё равно. По словам Трампа, киевский лидер не стремится завершить военный конфликт, поскольку продолжает получать финансовую поддержку от европейских стран.

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп заморозил применение части антироссийских ограничений, которые предусматривает ранее принятый закон. Решение американский президент объяснил национальными интересами Соединённых Штатов. Трамп планирует потратить 60 дней на оценку возможных последствий новых ограничений против России. За это время Вашингтон намерен изучить, как дополнительные санкции и торговые пошлины повлияют на мировые рынки и экономику самих США.