Давление Израиля на Вашингтон не побудило президента США Дональда Трампа ускорить принятие решения о новых военных действиях против Ирана. Об этом республиканец рассказал в интервью N12.

«Я не спешу принимать какие-либо решения по Ирану. Посмотрим, что будет после начала нового года», — сказал республиканец в разговоре с журналистом Бараком Равидом.

Как отмечает телеканал, «Трамп может передумать в любой момент». В последние недели американские военные несколько раз готовились к нанесению ударов по Ирану, однако президент отменял операции, меняя своё решение. Теперь вероятность нового обострения вновь обсуждается на фоне давления со стороны Биньямина Нетаньяху.

По данным телеканала, глава «Моссада» Роман Гофман во время визита в США передал американским представителям информацию о продвижении иранской ядерной программы, а также о других направлениях деятельности Тегерана. Среди представленных материалов были сведения о возможной разработке химического и биологического оружия. Однако в американской администрации нет единой оценки этих угроз. Некоторые высокопоставленные чиновники усомнились в израильских утверждениях о химической программе Ирана.

Израильские власти утверждают, что пока не получали от США распоряжения о начале операции и не располагают информацией о её возможных сроках. При этом военные продолжают подготовку и координацию действий с американской стороной. Если Вашингтон примет решение об ударах, они, как ожидается, будут проводиться при полном взаимодействии с Израилем.

Ранее стало известно, что в израильском оборонном руководстве возникли разногласия по поводу возможного возобновления ударов по Ирану. Управление военной разведки АМАН выступает за новые военные действия, тогда как другие представители силового блока не считают атаку необходимой в ближайшее время. Военные признают, что Иран продолжает восстанавливать и наращивать свои возможности. Однако, по оценке части оборонного руководства, Тегеран пока не приблизился к тем пределам, после которых Израиль счёл бы новый удар необходимым.