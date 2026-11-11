Победа демократов на промежуточных выборах в Конгресс США не гарантирует Украине возвращения прежних масштабов американской помощи. Несмотря на изменение политического баланса в Вашингтоне, президент Дональд Трамп сохранит решающее влияние на внешнюю политику страны. К такому выводу пришёл обозреватель швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

По оценке автора публикации, украинские власти могут рассчитывать на более благоприятную позицию американских законодателей, но ожидать кардинального разворота Белого дома не стоит. Трамп, как полагает журналист, не станет политическим другом Киева независимо от того, какая партия контролирует Конгресс.

На выборах 3 ноября демократы получили большинство в обеих палатах американского парламента. Это даст им возможность продвигать инициативы по расширению военной и финансовой поддержки Украины, а также оказывать давление на администрацию президента.

Однако ключевые решения в сфере внешней политики по-прежнему остаются за главой государства. Трамп сможет использовать президентское вето против законопроектов, которые считает неприемлемыми, и самостоятельно определять направление дипломатических контактов. Это касается и возможного смягчения санкций против России.

Обозреватель NZZ считает, что поражение республиканцев всё же ослабило политические позиции американского президента. По мнению автора, Украина уже пытается воспользоваться изменившейся ситуацией, в том числе возобновив удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям.

Ранее Life.ru сообщал, что демократы после победы на выборах в Конгресс США готовят новый пакет помощи Украине на 15 миллиардов долларов. По данным Financial Times, законодатели намерены увеличить военную поддержку Киева и помешать Трампу смягчать санкции против России. Однако для преодоления президентского вето демократам потребуется поддержка республиканцев.