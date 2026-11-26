Президент США Дональд Трамп заявил, что американская оборонная промышленность достигла рекордных объёмов производства вооружений и военной техники. Об этом глава Белого дома написал в социальной сети Truth Social после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.

По словам американского лидера, запасы вооружений Соединённых Штатов вскоре будут пополнены. Трамп рассчитывает, что это принесёт значительную выгоду союзникам и партнёрам Вашингтона по всему миру.

Одной из центральных тем переговоров Трампа и Рютте стало урегулирование украинского конфликта. Стороны обсудили необходимость предотвращения дальнейшей эскалации боевых действий и скорейшего достижения мира.

Ранее по итогам встречи во Флориде Трамп и Рютте выступили с совместным заявлением. Помимо украинского конфликта, они обсудили ситуацию вокруг Ирана, увеличение оборонных расходов и инвестиции в военную промышленность стран НАТО.