Трамп обсудил с генсеком НАТО урегулирование конфликта на Украине
Марк Рютте и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / AP / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская оборонная промышленность достигла рекордных объёмов производства вооружений и военной техники. Об этом глава Белого дома написал в социальной сети Truth Social после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.
По словам американского лидера, запасы вооружений Соединённых Штатов вскоре будут пополнены. Трамп рассчитывает, что это принесёт значительную выгоду союзникам и партнёрам Вашингтона по всему миру.
Одной из центральных тем переговоров Трампа и Рютте стало урегулирование украинского конфликта. Стороны обсудили необходимость предотвращения дальнейшей эскалации боевых действий и скорейшего достижения мира.
Ранее по итогам встречи во Флориде Трамп и Рютте выступили с совместным заявлением. Помимо украинского конфликта, они обсудили ситуацию вокруг Ирана, увеличение оборонных расходов и инвестиции в военную промышленность стран НАТО.
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