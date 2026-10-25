Трамп обвинил Байдена в бесплатной раздаче американского оружия Украине

Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал своего предшественника Джо Байдена за масштабные бесплатные поставки вооружений Украине. По словам главы Белого дома, предыдущая администрация могла потребовать от европейских союзников оплатить американское оружие, но не сделала этого. Об этом Трамп заявил в интервью Fox News.

«Я восстановил вооружённые силы в свой первый срок. Байден так много отдал Украине. Он мог бы брать с Европы плату. Я это и сделал. Я продаю Европе, они нам платят полную стоимость и делают что хотят. Может, отдают это Украине, я не знаю, это их дело», — заявил американский президент.

Трамп подчеркнул, что при его администрации подход Вашингтона изменился. Теперь американское вооружение, предназначенное для передачи Киеву, закупают европейские партнёры. По словам президента, США получают полную стоимость поставляемой продукции, а дальнейшее использование оружия остаётся на усмотрение покупателей.

При этом с середины октября Вашингтон уделяет особое внимание пополнению собственных военных запасов. Трамп сообщил, что производимые боеприпасы временно направляются прежде всего в американские арсеналы, а не на продажу союзникам.

Глава Белого дома заверил, что производство вооружений наращивается, в том числе увеличиваются объёмы выпуска ракет для систем Patriot и крылатых ракет Tomahawk. Возобновить продажи боеприпасов партнёрам США намерены после пополнения запасов, однако точные сроки пока не называются.

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп намерен потребовать от европейских стран компенсацию за вооружения, переданные Украине при Байдене. Американский лидер утверждал, что прежняя администрация бесплатно предоставила Киеву значительные объёмы боеприпасов, хотя расходы, по его мнению, могла взять на себя Европа.