Американский фондовый рынок потерял более 6 трлн долларов после промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября, на которых победили демократы. Такую оценку привёл президент США Дональд Трамп в Truth Social. Он возложил ответственность за падение на политических оппонентов.

«Рынок упал более чем на 6 триллионов долларов с тех пор, как демократы одержали довольно странную «победу» 3 ноября. Один только NASDAQ упал на 20%», — написал Трамп.

По мнению американского лидера, подход Демократической партии к экономике мешает росту и усугубляет ситуацию на биржах.

«Это на 100% связано с тем, что демократы «плохие»: их политика препятствует экономическому росту, направлена исключительно на сведение счетов и несёт в себе ещё более негативные последствия», — пояснил Трамп.

Президент потребовал от демократов быстро изменить курс. В противном случае, по его словам, падение продолжится. При этом он заверил, что США вскоре вновь станут сильными и впереди страну ждёт «много хорошего».

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп обвинил власти Ирана и Демократическую партию в попытках удержать высокие мировые цены на нефть. Американский лидер также утверждал, что после выборов стоимость сырья показала рекордное снижение.