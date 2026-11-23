Иран за неделю нарастил число запусков ракет и беспилотников до максимума более чем за год, утверждает президент США Дональд Трамп. В Truth Social он заявил, что все цели удалось перехватить и ущерба они не нанесли.

«За последнюю неделю Иран запустил больше беспилотников и ракет, чем за любой другой период более чем за год. Впрочем, не волнуйтесь: все они были сбиты и не причинили никакого ущерба», — написал американский лидер.

Трамп объяснил усиление активности Тегерана победой демократов на промежуточных выборах в США 3 ноября. По его словам, он заранее предупреждал, что такой исход голосования приведёт к более агрессивным действиям Ирана и снижению фондового рынка.

Ранее Life.ru сообщал, что глава Белого дома обвинил руководство Ирана и Демократическую партию в попытках сохранить высокие мировые цены на нефть. Трамп также утверждал, что после выборов котировки упали до рекордно низких отметок.