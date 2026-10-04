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Опубликовано 4 октября, 19:26

Трамп объявил о создании «Сил суперинтеллекта» в США

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

Президент США Дональд Трамп объявил о создании Сил суперинтеллекта — Super Intelligence Force, или SIF. Об этом он написал 4 октября в соцсети Truth Social.

«Вслед за историческим соглашением в Белом доме по вопросам суперинтеллекта, в рамках которого собрались ведущие мировые технологические компании и подтвердили свою ответственность перед американским народом, я объявляю о создании Сил по вопросам суперинтеллекта (SIF)», — заявил Трамп.

Новая структура будет координировать работу федерального правительства в сфере искусственного интеллекта. Среди её задач президент назвал сохранение мирового лидерства США, защиту интересов американцев и улучшение их жизни.

Возглавит SIF директор национальной разведки Джей Клейтон. В руководство также войдут председатель Федеральной торговой комиссии Эндрю Фергюсон, заместитель министра обороны по исследованиям и инженерным разработкам Эмил Майкл и директор Управления кадровой службы Скотт Купор. Структура будет отчитываться непосредственно перед президентом и главой аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс.

SIF займётся взаимодействием властей с технологическими компаниями, потребителями, общественными и религиозными организациями, а также операторами критической инфраструктуры.

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Ранее Трамп подписал указ о замене термина «искусственный интеллект» на «суперинтеллект» в документах и публичных коммуникациях федеральных органов исполнительной власти. В Белом доме объяснили переименование тем, что новое название должно отражать развитие технологий и открывающиеся перед американцами возможности.

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Татьяна Миссуми
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