Трамп нашёл «ИИ-царя» в разведке и дал ему 120 дней на первое задание

Президент США Дональд Трамп назначил директора национальной разведки Джея Клейтона новым «царём ИИ» в своей администрации. Он возглавит рабочую группу Белого дома, которая займётся рисками и возможностями искусственного интеллекта, сообщает The Wall Street Journal.

Первое задание Клейтона — за 120 дней подготовить доклад о развитии технологии и определить, какую роль федеральные власти должны играть в её регулировании. Новая структура получила название Super Intelligence Force — «Силы суперинтеллекта».

«Президент попросил собрать группу, которая должна обеспечить именно то, о чём он говорил: чтобы мы оставались лидерами в области сверхинтеллекта и чтобы интересы американского народа были на первом месте», — заявил Клейтон.

Основную ответственность за контроль рисков администрация по-прежнему планирует оставлять самой технологической отрасли. Однако группа будет взаимодействовать с ИИ-компаниями, изучать действующее законодательство и предлагать возможные меры для Конгресса и федеральных властей.

При этом сам Трамп ранее выступал против введения новых ограничений для искусственного интеллекта. По его мнению, имеющихся у американских властей полномочий уже достаточно для воздействия на разработчиков.