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Опубликовано 4 октября, 15:51

Трамп нашёл «ИИ-царя» в разведке и дал ему 120 дней на первое задание

WSJ: Трамп назначил главу нацразведки Клейтона «ИИ-царём»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп назначил директора национальной разведки Джея Клейтона новым «царём ИИ» в своей администрации. Он возглавит рабочую группу Белого дома, которая займётся рисками и возможностями искусственного интеллекта, сообщает The Wall Street Journal.

Первое задание Клейтона — за 120 дней подготовить доклад о развитии технологии и определить, какую роль федеральные власти должны играть в её регулировании. Новая структура получила название Super Intelligence Force — «Силы суперинтеллекта».

«Президент попросил собрать группу, которая должна обеспечить именно то, о чём он говорил: чтобы мы оставались лидерами в области сверхинтеллекта и чтобы интересы американского народа были на первом месте», — заявил Клейтон.

Основную ответственность за контроль рисков администрация по-прежнему планирует оставлять самой технологической отрасли. Однако группа будет взаимодействовать с ИИ-компаниями, изучать действующее законодательство и предлагать возможные меры для Конгресса и федеральных властей.

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Ранее Трамп анонсировал создание в США отдельных «Сил искусственного интеллекта», сравнив новую структуру с Космическими силами. Позднее президент распорядился называть ИИ «суперинтеллектом», а 4 октября эту идею публично поддержал Илон Маск.

При этом сам Трамп ранее выступал против введения новых ограничений для искусственного интеллекта. По его мнению, имеющихся у американских властей полномочий уже достаточно для воздействия на разработчиков.

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Милена Скрипальщикова
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