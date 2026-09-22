Трамп обжалует иск CNN, MSNOW и Politico, требующих доступ в Белый дом

Президент США Дональд Трамп заявил, что обжалует судебный иск телеканалов CNN и MSNOW, а также издания Politico, которые требуют восстановить им доступ в Белый дом. Американский лидер назвал журналистов «третьесортными клоунами», а их материалы — угрозой национальной безопасности.

Об этом республиканец написал в своей соцсети Truth Social. По его словам, апелляция будет подана практически несомненно.

«Практически несомненно и как обычно мы подадим апелляцию, поскольку люди и организации, которые создают фейковые новости, пишут только негатив и нарушают нашу национальную безопасность, выдавая ложную информацию со ссылками на неизвестные «источники», не могут иметь доступ в самый главный кабинет в мире, в Овальный кабинет», — заявил президент США.

Хозяин Белого дома также назвал журналистов, создающих такие материалы, «третьесортными клоунами», которые намеренно искажают факты. По его словам, практически любой материал о нём подаётся в негативном и ложном ключе и представляет опасность для США.

Ранее Дональд Трамп перерезал ленту у новой вертолётной площадки на Южной лужайке Белого дома, но его короткое выступление оказалось практически потеряно для телезрителей. Президент говорил со строителями на фоне работающего VH-92A Patriot, а привычного телевизионного пула на церемонии не было. Шум двигателей заглушил речь настолько, что разобрать её в прямом эфире не получилось.