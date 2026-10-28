Трамп опубликовал ролик о Франции «тогда» и «сейчас»

Ранее Дональд Трамп заявил, что ещё во время первой встречи с Эмманюэлем Макроном предупреждал его о последствиях бесконтрольной миграции. По мнению американского президента, политика французских властей угрожает будущему страны. Республиканец считает, что французские власти допустили серьёзную ошибку, не ограничив миграционные потоки. Он неоднократно заявлял, что приток иностранцев, не желающих интегрироваться в общество, создаёт угрозу европейским государствам.