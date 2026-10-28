Трамп опубликовал ролик о Франции «тогда» и «сейчас»
Трамп опубликовал видео с кадрами Франции XX века и нынешних протестов
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Американский лидер Дональд Трамп опубликовал видео, в котором кадры повседневной жизни Франции первой половины XX века сменяются съёмками современных протестов.
Трамп опубликовал ролик о Франции «тогда» и «сейчас». Видео © Truth Social / Donald J. Trump
«Франция: тогда и сейчас. Сделаем Америку снова великой!» — написал Трамп.
Ранее Дональд Трамп заявил, что ещё во время первой встречи с Эмманюэлем Макроном предупреждал его о последствиях бесконтрольной миграции. По мнению американского президента, политика французских властей угрожает будущему страны. Республиканец считает, что французские власти допустили серьёзную ошибку, не ограничив миграционные потоки. Он неоднократно заявлял, что приток иностранцев, не желающих интегрироваться в общество, создаёт угрозу европейским государствам.
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