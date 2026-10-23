Трамп оставил за собой право баллотироваться на третий срок

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает себя вправе баллотироваться на третий срок, несмотря на конституционные ограничения. Свою позицию он объяснил предполагаемыми махинациями на выборах 2020 года. Об этом сообщает CNN со ссылкой на выступление американского лидера на митинге в Айове.

Во время встречи со сторонниками глава Белого дома сначала признал, что американские законы не позволяют ему вновь претендовать на президентское кресло. Однако позднее политик изменил тон и высказал противоположную точку зрения.

«Я считаю, что имею право баллотироваться снова, потому что они сфальсифицировали выборы», — заявил Трамп.

Речь идёт о голосовании 2020 года, по итогам которого победу одержал Джо Байден. Трамп неоднократно оспаривал этот результат и утверждал, что на самом деле выиграл выборы. Теперь президент вновь использовал эти обвинения, рассуждая о возможности остаться у власти после 2028 года.

Между тем 22-я поправка к Конституции США запрещает избирать одного человека президентом более двух раз. Трампа уже избирали в 2016 и 2024 годах. При этом никаких исключений из-за оспаривания итогов предыдущего голосования основной закон не предусматривает. Американский лидер и раньше намекал на продолжение политической карьеры. В августе он опубликовал изображение с надписью «Трамп 2028», подогрев разговоры о возможном новом выдвижении.

Ранее Life.ru сообщал о желании Трампа остаться президентом США на третий срок. На митинге в Огайо 13 октября сторонники призвали его провести в Белом доме ещё четыре года. В ответ американский лидер признался, что с удовольствием воспользовался бы такой возможностью.