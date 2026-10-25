Трамп отложил «адские санкции» против России и сделал подарок своим противникам в США

Решение президента США Дональда Трампа приостановить применение новых антироссийских санкций может обернуться политической победой его оппонентов из Демократической партии. Такую оценку дал главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев в эфире программы «Итоги дна с Делягиным» на телеканале «Царьград».

По мнению эксперта, отказ американского лидера немедленно задействовать жёсткие ограничения против Москвы усилил противоречия внутри Республиканской партии. Часть однопартийцев Трампа, как полагает Васильев, может использовать санкционный вопрос для давления на Белый дом при обсуждении бюджета и других инициатив администрации.

Политолог предположил, что республиканцы способны потребовать от президента ужесточить позицию в отношении России в обмен на поддержку его внутриполитической программы. Особое значение, по его словам, имеют предстоящие бюджетные решения, включая увеличение военных расходов.

«Поэтому решение по «адским» санкциям — это просто подарок для демократов», — заявил Васильев.

Он считает, что противники Трампа получили дополнительный повод критиковать его внешнюю политику накануне промежуточных выборов в Конгресс. Президент США 16 октября подписал указ, приостанавливающий применение ряда ограничений, предусмотренных ранее принятым законом о санкциях против России и Ирана. Среди них — дополнительные пошлины в размере 500% на российские товары и 100% на импорт из государств, закупающих российские энергоресурсы. Решение не означает отмены всех действующих антироссийских санкций.

Госсекретарь США Марко Рубио пояснил, что Вашингтон намерен использовать до 60 дней для оценки возможных последствий новых ограничений для американской и мировой экономики. Сам Трамп подчеркнул, что окончательное решение о применении санкций ещё не принято.

Васильев также связал происходящее с договорённостями о поставках российского дизельного топлива в США. По его оценке, стремление Белого дома снизить цены на энергоносители вступает в противоречие с требованиями сторонников усиления давления на Москву.

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп оставил за собой право в любой момент усилить санкции против России. Американский президент заявил, что может вернуться к применению новых ограничительных мер, когда сочтёт это необходимым. При этом он объяснил свою осторожность стремлением не сорвать переговорный процесс.