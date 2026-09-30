Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 сентября, 05:45

Трамп отменил убеждения Гейтса о гибели миллиардов людей от ИИ

Обложка © Flickr / The White House / Joyce N. Boghosian

Обложка © Flickr / The White House / Joyce N. Boghosian

Основатель Microsoft Билл Гейтс больше не говорит об угрозе гибели миллиарда человек из-за развития искусственного интеллекта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп после встречи с руководителями крупных технологических компаний, пишет Reuters.

«Гейтс больше не говорит этого. Не знаю, что он говорил в воскресенье, но вчера он такого совсем не говорил», — заявил Трамп.

Американский президент сравнил опасения вокруг искусственного интеллекта с дискуссиями о глобальном потеплении. Он отверг опасность для человечества в обоих случаях.

Билл Гейтс сравнил угрозу ИИ с ядерной и предупредил об опасности для банков и энергетики
Билл Гейтс сравнил угрозу ИИ с ядерной и предупредил об опасности для банков и энергетики

Ранее Гейтс в интервью NBC News заявил, что дальнейшее развитие ИИ способно привести к событиям, в результате которых погибнет до миллиарда человек. Миллиардер также выступил против подхода, при котором разработчики искусственного интеллекта сами устанавливают допустимые границы его применения.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Билл Гейтс
  • Искусственный интеллект
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar