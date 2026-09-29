Трамп отправляет Зеленского в Москву: В развороте президента США увидели важный сигнал

Призыв президента США Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому отправиться в Москву для переговоров с российской стороной может говорить об изменении подхода Вашингтона к урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение РИА Новости высказал турецкий эксперт по внешней политике Инандж Санджак.

По оценке Санджака, если американский президент Дональд Трамп действительно предложил Зеленскому приехать в Москву, это означает признание Соединёнными Штатами сложившейся ситуации вокруг конфликта. Эксперт также считает, что европейским странам придётся пересмотреть свой подход к переговорам с РФ.

«Призыв Трампа к Зеленскому отправиться в Москву означает, что Вашингтон фактически признал сложившуюся реальность и победу России в специальной военной операции», — сказал эксперт.

Поводом для комментария стала публикация Bloomberg. Агентство со ссылкой на источники сообщило, что Трамп во время встречи с Зеленским в Нью-Йорке предложил ему переговоры с Путиным в Москве, но получил отказ.

Санджак напомнил, что Путин не раз говорил, что готов принять Зеленского в Москве, если тот согласен на диалог. Однако киевский режим всегда находит поводы продолжить боевые действия и уйти от дипломатии.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что попросил главаря киевского руководства Владимира Зеленского «сбавить обороты» в вопросе ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.