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Регион
Опубликовано 28 сентября, 20:08

Трамп оценил встречу с Си Цзиньпином на 12 баллов из 10

Обложка © X / The White House

Обложка © X / The White House

Президент США Дональд Трамп оценил переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином выше максимальной отметки. По его словам, встреча заслуживает 12 баллов из 10.

«Кстати, у нас была замечательная встреча с президентом Си (председателем КНР Си Цзиньпином — Прим.Life.ru). Я бы сказал, что по десятибалльной шкале оценил бы её на 12», — сказал американский лидер журналистам в Белом доме.

Трамп позвал Россию и Китай за стол переговоров
Трамп позвал Россию и Китай за стол переговоров

Ранее сообщалось, что в Кремле не исключают встречу президента России Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа во время саммита АТЭС в Китае. При этом пока неизвестно, состоится ли общая встреча трёх лидеров или они проведут отдельные двусторонние переговоры.

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Лия Мурадьян
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