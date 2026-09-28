Трамп оценил встречу с Си Цзиньпином на 12 баллов из 10

Президент США Дональд Трамп оценил переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином выше максимальной отметки. По его словам, встреча заслуживает 12 баллов из 10.

«Кстати, у нас была замечательная встреча с президентом Си (председателем КНР Си Цзиньпином — Прим.Life.ru). Я бы сказал, что по десятибалльной шкале оценил бы её на 12», — сказал американский лидер журналистам в Белом доме.

Ранее сообщалось, что в Кремле не исключают встречу президента России Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа во время саммита АТЭС в Китае. При этом пока неизвестно, состоится ли общая встреча трёх лидеров или они проведут отдельные двусторонние переговоры.