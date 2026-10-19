Администрация президента США Дональда Трампа пытается добиться капитуляции Киева в конфликте с Россией. К такому выводу пришла французская газета Le Figaro, проанализировав последние действия Вашингтона.

«Трамп и раньше предпринимал подобные попытки, но теперь, похоже, окончательно перешёл на другую сторону. Всю последнюю неделю Вашингтон подает чёткие сигналы о том, что Белый дом добивается капитуляции», — говорится в публикации.

Среди признаков такого разворота автор называет договорённость США и России по поставкам дизельного топлива, а также американские призывы к смене украинского руководства. Дополнительным свидетельством давления на Киев Le Figaro считает требования Вашингтона прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям.

Издание также обращает внимание на угрозы ограничить передачу американской разведывательной информации украинской стороне. Подобная политика ставит европейские страны перед необходимостью самостоятельно определять дальнейшую поддержку Украины.

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп обвинил Зеленского в нежелании завершать конфликт с Россией. Американский президент заявил, что украинский лидер не стремится к мирному соглашению и, возможно, никогда не собирался его заключать. Глава Белого дома напомнил о финансовой помощи, которую Киев получает от Европы и ранее получал от администрации Джо Байдена. При этом Трамп подчеркнул, что не хочет своими действиями оттолкнуть Москву от переговорного процесса.