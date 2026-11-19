Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжает передавать Украине разведывательную информацию. Об этом американский лидер сообщил в эфире телеканала Fox News, сравнивая действия США с обвинениями в адрес Китая.

«Мы передаём информацию. Также, посмотрите на Украину: мы тоже передаём информацию», — сказал республиканец.

Так он прокомментировал заявления критиков американской администрации о том, что Китай якобы передаёт разведывательные данные Ирану. При этом Трамп не уточнил, какие именно сведения США предоставляют Киеву и в каком объёме.