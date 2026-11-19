Трамп подтвердил, что США продолжают передавать Украине разведданные
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжает передавать Украине разведывательную информацию. Об этом американский лидер сообщил в эфире телеканала Fox News, сравнивая действия США с обвинениями в адрес Китая.
«Мы передаём информацию. Также, посмотрите на Украину: мы тоже передаём информацию», — сказал республиканец.
Так он прокомментировал заявления критиков американской администрации о том, что Китай якобы передаёт разведывательные данные Ирану. При этом Трамп не уточнил, какие именно сведения США предоставляют Киеву и в каком объёме.
Ранее Трамп заявил, что США получают значительную прибыль от продажи вооружений европейским странам, которые затем передают часть закупленного оружия Украине. Республиканец отметил, что Вашингтон продаёт оружие за полную стоимость и не предоставляет скидок. По его словам, такая схема позволяет США хорошо зарабатывать на поставках.