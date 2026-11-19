Президент США Дональд Трамп протянул руку председателю КНР Си Цзиньпину, помогая ему на эскалаторе. Видео необычного момента опубликовали в соцсети X.

Эпизод произошёл в китайском Шэньчжэне, где проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Американский лидер подал руку китайскому коллеге во время движения на эскалаторе.

К этому моменту двусторонние переговоры Трампа и Си Цзиньпина уже завершились. Следующим мероприятием в программе лидеров должна стать историческая трёхсторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Перед переговорами с председателем КНР американский президент отдельно встретился с российским лидером. Их беседа продолжалась менее часа.

Ранее Life.ru сообщал, что Си Цзиньпин лично встретил Трампа у трапа самолёта в аэропорту Шэньчжэня. Председатель КНР оказал американскому президенту торжественный приём по прибытии на саммит АТЭС. Лидеры обменялись рукопожатием и объятиями.