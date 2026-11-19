Переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Китае прошли с участием ключевых представителей американского правительства. Состав делегаций стал известен из трансляции встречи.

В резиденции «Цилинь Шаньчжуан» в Шэньчжэне рядом с президентом США заняли места госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент и глава Минторга Говард Лютник.

Американскую сторону также представляли новый глава аппарата Белого дома Стивен Миллер, торговый представитель Джеймисон Грир и посол США в КНР Дэвид Пердью. Таким образом, за столом собрались руководители сразу нескольких ведомств, отвечающих за внешнюю политику и экономические отношения Вашингтона.

В состав китайской делегации, помимо председателя КНР, вошли глава МИД Ван И, секретарь Секретариата ЦК Компартии Китая Цай Ци и вице-премьер Госсовета Хэ Лифэн.

Встреча двух лидеров состоялась на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. АТЭС объединяет 21 экономику региона, включая Россию, Китай и США.

Накануне Life.ru сообщал о встрече Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина на торжественном приёме в Шэньчжэне. Руководители трёх государств обменялись рукопожатиями и коротко пообщались перед запланированными официальными переговорами 19 ноября.

Между тем помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о предполагаемой повестке трёхсторонней встречи. По его словам, лидеры намерены обсудить острые международные конфликты, отношения крупнейших держав и возможности их сотрудничества для улучшения мировой обстановки.