Начало исторической встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Китае, предположительно, задерживается. Причиной сдвига графика могут быть продолжающиеся двусторонние переговоры американского и китайского лидеров.

Трёхсторонний саммит должен был начаться 19 ноября в 09:30 по московскому времени. Однако к назначенному часу встреча руководителей России, США и КНР не стартовала.

Вероятно, задержка связана с переговорами Трампа и Си Цзиньпина, которые начались после завершения двусторонней встречи американского президента с Владимиром Путиным. Как сообщает The Guardian, лидеры США и Китая приступили к обсуждению двусторонних вопросов на полях АТЭС.

Исторический саммит трёх держав запланирован в государственной резиденции председателя КНР «Цилинь Шаньчжуан» в Шэньчжэне. Для проведения переговоров первоначально отвели не более часа.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин и Трамп провели двусторонние переговоры на полях саммита АТЭС. Это была их первая отдельная встреча после саммита на Аляске в августе 2025 года. После беседы с российским лидером в программе Трампа значились переговоры с Си Цзиньпином, а затем — первая трёхсторонняя встреча глав России, США и Китая.