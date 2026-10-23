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Регион
Опубликовано 23 октября, 18:50

Трамп пообещал решить проблему с передачей разведданных Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться с возможными перебоями в передаче американской разведывательной информации Украине. Об этом он заявил журналистам в Белом доме, комментируя сообщения о сохраняющихся трудностях у Киева.

«Если она ещё есть, то я это решу», — ответил американский лидер.

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Ранее Life.ru сообщал, что госсекретарь США Марко Рубио опроверг информацию о прекращении передачи разведданных Украине. После 45-минутного телефонного разговора с Зеленским он заверил, что Вашингтон не менял порядок военного сотрудничества с Киевом. По словам Рубио, Трамп не отдавал распоряжений приостанавливать обмен разведывательной информацией.

Больше новостей о международных отношениях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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