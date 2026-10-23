Трамп пообещал решить проблему с передачей разведданных Украине

Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться с возможными перебоями в передаче американской разведывательной информации Украине. Об этом он заявил журналистам в Белом доме, комментируя сообщения о сохраняющихся трудностях у Киева.

«Если она ещё есть, то я это решу», — ответил американский лидер.

Ранее Life.ru сообщал, что госсекретарь США Марко Рубио опроверг информацию о прекращении передачи разведданных Украине. После 45-минутного телефонного разговора с Зеленским он заверил, что Вашингтон не менял порядок военного сотрудничества с Киевом. По словам Рубио, Трамп не отдавал распоряжений приостанавливать обмен разведывательной информацией.