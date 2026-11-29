Президент США Дональд Трамп вновь потребовал отказаться от привычного названия искусственного интеллекта. На этот раз его возмутило выступление ведущей Fox News Шэннон Брим, которая продолжила использовать термин ИИ. Американский лидер пообещал, что обозначение «сверхинтеллект» вскоре станет обязательным.

В своей соцсети Truth Social Трамп раскритиковал журналистку за то, что она неоднократно произносила слово «искусственный», рассказывая о технологиях. По мнению президента, такое название не отражает возможностей современных интеллектуальных систем.

«Может кто-нибудь объяснить ей, что это сверхинтеллект, а не искусственный интеллект, и что наш великолепный глава комиссии по ценным бумагам и биржам Пол Аткинс скоро сделает этот термин обязательным. Он, как и я, ценит точность в словах!» — написал Трамп.

Американский лидер не уточнил, каким образом Комиссия по ценным бумагам и биржам собирается добиваться использования нового обозначения и кого именно затронет предполагаемое требование. Пол Аткинс пока не представил публичных разъяснений о таком механизме.

При этом борьбу с выражением «искусственный интеллект» Трамп начал ещё в сентябре. Тогда он подписал указ, предписывающий федеральным органам исполнительной власти заменить Artificial Intelligence и сокращение AI на Super Intelligence и SI в официальной переписке, публичных заявлениях и документах, не имеющих нормативного характера.

Ранее Life.ru писал, что Трамп объявил врагами всех, кто продолжает называть сверхинтеллект искусственным интеллектом. Президент США утверждал, что новое обозначение точнее отражает возможности технологии. При этом инициативу американского лидера поддержал Илон Маск, предложивший заменить привычное сокращение AI на SI.