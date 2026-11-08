Кинорежиссёр и исследователь НЛО Джон Стюарт предположил, что Дональд Трамп может попытаться переключить внимание с проигрыша республиканцев на выборах в Конгресс на тему пришельцев. В эфире Fox 32 Chicago он допустил, что президент мог бы показать публике живого инопланетянина.

По версии Стюарта, такое выступление могло бы вернуть Трампу внимание публики. Среди других возможных вариантов он назвал публикацию чётких кадров аппарата, который, как предполагает уфолог, американские власти могут хранить на закрытом военном объекте.

На промежуточных выборах 3 ноября демократы получили большинство в обеих палатах Конгресса США. Контроль над Сенатом даёт им возможность влиять на утверждение назначенцев Белого дома, в том числе федеральных судей и послов. Новый состав Конгресса приступит к работе 3 января.