Президент США Дональд Трамп поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с успешным проведением саммита АТЭС. Американский лидер выступил на трёхсторонней встрече с Владимиром Путиным и главой Китая.

«Я хочу поздравить председателя Си [Цзиньпина] с проведением очень успешного саммита. Я также рад, что эта поездка дала возможность для первой в своём роде трёхсторонней встречи лидеров США, России и Китая», — заявил Трамп.

Глава Белого дома отдельно обратил внимание на формат переговоров, объединивших руководителей трёх государств. По его словам, поездка в Китай оказалась примечательной не только проведением саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, но и возможностью организовать встречу с участием российского президента.

Заявление прозвучало 19 ноября в китайском Шэньчжэне, где Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин собрались для трёхсторонних переговоров. В своей вступительной речи американский президент выразил удовлетворение состоявшимся саммитом и подчеркнул необычность нынешнего дипломатического формата.

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп назвал двустороннюю встречу с Путиным подготовкой к переговорам с Си Цзиньпином. Американский лидер пояснил, что предварительная беседа с президентом России была необходима перед совместным обсуждением вопросов с председателем КНР.