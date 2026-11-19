Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня. Об этом сообщает китайское агентство «Синьхуа» по итогам переговоров американского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином.

Заявление прозвучало во время встречи в китайском Шэньчжэне, где проходит саммит АТЭС. Тайваньский вопрос остаётся одним из главных противоречий между двумя державами. Пекин считает остров частью своей территории и добивается воссоединения, тогда как власти Тайваня отвергают претензии КНР на суверенитет.

Вашингтон придерживается политики «одного Китая». С 1979 года Соединённые Штаты признают правительство КНР и не поддерживают официальных дипломатических отношений с Тайванем. При этом американская сторона сохраняет тесные неофициальные связи с островом, в том числе в сфере безопасности.

Закон США об отношениях с Тайванем предусматривает содействие его обороноспособности, включая поставки вооружений. Именно военное сотрудничество Вашингтона с Тайбэем регулярно вызывает протесты китайских властей, которые рассматривают подобные сделки как вмешательство в свои внутренние дела.

Тайваньская тема уже поднималась на переговорах Трампа и Си Цзиньпина в сентябре. Тогда председатель КНР призвал американскую сторону осторожнее подходить к этому вопросу и выразил надежду, что США будут выступать против независимости острова. Позиция Вашингтона традиционно формулируется иначе: Соединённые Штаты не поддерживают независимость Тайваня.

Особое внимание к нынешней встрече приковано и в самом Тайбэе. Накануне переговоров представители администрации острова заявили о постоянных контактах с Вашингтоном и намерении внимательно следить за дипломатическими обсуждениями. Тайваньские власти также подчеркнули необходимость укрепления собственной обороны и сохранения стабильности в регионе.

Ранее Life.ru сообщал, что Тайвань выразил обеспокоенность предстоящими переговорами Путина, Трампа и Си Цзиньпина и активизировал контакты с американской стороной. Дополнительную напряжённость вызвали заявления Трампа о возможном использовании поставок оружия Тайбэю в качестве инструмента переговоров с Китаем.