Пекин может прибегнуть к силе в вопросе Тайваня, но такое решение поставит под угрозу один из главных источников роста китайской экономики — экспорт, считает доктор исторических наук Даниил Шульга. По его словам, руководство КНР взвешивает политическое значение присоединения острова и возможный ущерб от санкций.

«Присоединение Тайваня станет огромным событием для населения, и руководство, сделавшее это, «прославится на десять тысяч поколений», — отметил востоковед в беседе с сайтом MK.ru.

За десять месяцев 2026 года Китай продал за рубеж товаров на $1 трлн больше, чем закупил. Даже на фоне торговых споров октябрьские поставки в Евросоюз выросли почти на четверть. Экспорт помогает стране справляться с последствиями демографического спада.

Роботы и ИИ могут восполнить часть нехватки рабочих рук, но расходы на содержание пожилых людей по-прежнему ложатся на семьи и бюджет. Пока что для Китая важнее финансовая стабильность, подчеркнул эксперт.