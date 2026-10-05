Трамп предложил России помощь из-за пневмонии в Иркутской области
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Президент США Дональд Трамп заявил о готовности американской стороны помочь России в связи с выявлением в Иркутской области случая пневмонии неустановленной этиологии. При этом, по словам главы Белого дома, российские власти пока не обращались за такой помощью.
Трамп отметил, что США готовы поддержать любую страну, столкнувшуюся с подобной проблемой.
«Мы поможем. Мы всегда помогаем кому бы то ни было, кто сталкивается с такой проблемой», — сказал американский президент журналистам.
При этом Трамп признался, что пока не обсуждал ситуацию с российской стороной. О каком именно формате помощи может идти речь, он не уточнил.
Ранее Life.ru писал, что Роспотребнадзор назвал стабильной эпидемиологическую обстановку в Иркутской области после выявления пневмонии неустановленной этиологии. Специалисты провели обследование заболевшей и контактных с ней людей, а также организовали необходимые противоэпидемические мероприятия. У нескольких контактных обнаружили CoViD-19 и риновирус, а других опасных возбудителей исследования не выявили.
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