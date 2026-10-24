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Регион
Опубликовано 24 октября, 12:23

Трамп пригрозил России и Украине 200% пошлинами и сам усомнился в их эффективности

Трамп допустил введение 200% пошлин против России и Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Президент США Дональд Трамп допустил возможность введения пошлин в размере 200% против России и Украины ради урегулирования конфликта, однако признал, что такая мера вряд ли сработает. Об этом американский лидер заявил 23 октября на предвыборном митинге Республиканской партии в городе Форт-Майерс, штат Флорида.

По словам главы Белого дома, торговые ограничения помогли его администрации завершить восемь вооружённых конфликтов. При этом в пяти случаях, как утверждает Трамп, решающую роль сыграли именно пошлины и угрозы их введения.

«Если вы продолжите воевать, мы введём пошлины в размере 200% против вас обоих. И, как ни удивительно, они прекратили войну», — рассказал президент США о методе, который, по его словам, применял к участникам других конфликтов.

Затем Трамп предположил, что аналогичный подход можно было бы использовать в отношении Москвы и Киева. Однако практически сразу признал, что из-за ограниченных объёмов американской торговли с обеими странами такой инструмент давления окажется неэффективным.

«Наверное, нам следовало бы немедленно сделать это с Украиной и Россией. Никогда раньше об этом не думал. Но мы покупаем у них недостаточно, поэтому это не сработает», — заявил американский лидер.

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Юрий Лысенко
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