Президент США Дональд Трамп раскритиковал губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома за решение заменить смертные приговоры сотням заключённых пожизненным лишением свободы. Американский лидер назвал этот шаг катастрофой для системы правосудия страны, выступив с заявлением в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, решение затрагивает в том числе осуждённых за особо жестокие убийства. Президент обвинил Ньюсома в некомпетентности и заявил, что губернатор помешал правовой системе довести рассмотрение уголовных дел до окончательного исполнения наказания.

Особое внимание Трамп уделил родственникам жертв преступлений. По его мнению, решение губернатора стало тяжёлым ударом по семьям погибших, которые годами ожидали исполнения приговоров.

5 ноября Ньюсом объявил о намерении заменить все действующие смертные приговоры в Калифорнии пожизненным заключением без права на условно-досрочное освобождение. Согласно официальным данным администрации штата, речь идёт о 548 заключённых. Ранее в американской прессе фигурировала цифра 563 человека.

Губернатор объяснил своё решение убеждением, что смертная казнь несовместима с принципами справедливого правосудия. При этом он подчеркнул, что осуждённые не выйдут на свободу и проведут остаток жизни в заключении.

Ньюсом ввёл мораторий на исполнение смертных приговоров ещё в 2019 году. Последняя казнь в Калифорнии состоялась в 2006-м. Однако нынешнее решение значительно шире прежнего моратория: оно предусматривает изменение самих приговоров.

При этом процесс ещё не завершён. Для части осуждённых необходима процедура рассмотрения в Верховном суде Калифорнии. Само наказание в виде смертной казни остаётся предусмотренным законодательством штата, а помилование не означает освобождения заключённых.