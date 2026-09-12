Трамп признал, что США шпионят за Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин ведут разведку друг против друга. При этом он подчеркнул, что сохраняет хорошие отношения с председателем КНР Си Цзиньпином.

По словам Трампа, Си Цзиньпин через две недели прибудет в США на государственный ужин. Американский лидер отметил, что они хорошо ладят.

«Люди говорят: «О, он шпионит за нами». Ну, мы тоже шпионим за ним. И у нас это тоже неплохо получается», — заявил Трамп.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин и Си Цзиньпин обсуждали возможную трёхстороннюю встречу с Дональдом Трампом. Тема поднималась во время беседы лидеров России и Китая на полях саммита ШОС. В Кремле отмечали, что такой формат возможен, если будет понятен его практический результат и стороны договорятся о содержательной повестке.