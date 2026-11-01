Президент США Дональд Трамп хотел бы вновь побороться за Белый дом, однако американская Конституция не позволяет ему баллотироваться на третий срок. О желании продолжить политическую карьеру он рассказал в подкасте Pod Force One газеты New York Post, фрагменты которого показал телеканал Fox News.

«Я бы хотел баллотироваться вновь, но формулировки очень строгие», — признался американский лидер, говоря об ограничениях, установленных 22-й поправкой к Конституции США.

При этом Трамп напомнил, что до окончания его нынешнего президентского срока остаётся ещё более двух лет. По словам главы Белого дома, это достаточно большой период, за который можно успеть многое сделать. Его полномочия должны завершиться 20 января 2029 года.

Американская Конституция запрещает избирать одного человека президентом более двух раз, независимо от того, следовали эти сроки подряд или между ними был перерыв. Такое ограничение появилось в 1951 году после президентства Франклина Рузвельта, который четырежды побеждал на выборах. Трамп уже занимал высший государственный пост с 2017 по 2021 год, а затем вернулся в Белый дом в январе 2025-го после победы над кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис.

Несмотря на конституционный запрет, американский лидер регулярно возвращается к разговору о новом выдвижении. Так, 13 октября во время митинга в Огайо Трамп поддержал призывы сторонников остаться президентом ещё на четыре года. Участники мероприятия начали скандировать «Ещё четыре года», на что глава государства ответил, что с удовольствием воспользовался бы такой возможностью.