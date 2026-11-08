Президент США Дональд Трамп предложил американцам лично направлять ему сведения о предполагаемых угрозах со стороны Демократической партии в адрес членов и спонсоров республиканцев. Глава Белого дома также призвал незамедлительно сообщать о подобных случаях в Министерство юстиции, назвав действия политических оппонентов незаконными. Соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети Truth Social.

«Угрозы, которые Демократическая партия адресует невиновным республиканским донорам и членам партии, абсолютно беспрецедентны и совершенно незаконны. Пожалуйста, сообщайте о них в министерство юстиции незамедлительно! Если хотите, присылайте их прямо мне, вашему президенту», — написал Трамп.

Американский лидер заявил, что представители Демократической партии должны понести уголовную ответственность за предполагаемое запугивание политических противников. Он также потребовал от Сената, Палаты представителей и Минюста принять меры, чтобы прекратить подобную практику.

Ранее Life.ru сообщал о подготовке демократами масштабных расследований против Дональда Трампа и его окружения. После победы на промежуточных выборах представители Демократической партии намерены проверить деятельность администрации президента, деловые связи его семьи и работу ряда крупных компаний. Под внимание законодателей могут попасть предприниматель Илон Маск и сотрудники Белого дома.