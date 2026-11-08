Заместитель главы аппарата Белого дома Ричард Уолтерс решил покинуть администрацию президента США Дональда Трампа вслед за своей руководительницей Сьюзи Уайлс. Кадровые изменения происходят на фоне назначения Стивена Миллера новым главой аппарата. Об этом сообщает Axios со ссылкой на заявление самого Уолтерса.

«Служба при президенте Трампе была честью всей моей жизни, и я всегда буду благодарен Сьюзи Уайлс за эту возможность», — заявил чиновник.

По данным портала, Уолтерс подал заявление об отставке 6 ноября. Он покидает администрацию без конфликта с руководством и намерен продолжить поддержку политического курса Трампа за пределами Белого дома. Стивен Миллер также положительно оценил его работу и выразил уверенность, что бывший заместитель главы аппарата сохранит участие в реализации президентских инициатив.

Уолтерс приступил к работе в Белом доме в мае 2026 года. До этого он занимал руководящие должности в Республиканском национальном комитете и участвовал во всех трёх президентских кампаниях Трампа. С Уайлс его связывали более десяти лет совместной политической работы. По оценке Axios, уход чиновника может стать первым этапом дальнейших перестановок в администрации после смены руководителя аппарата.

Новым главой аппарата Белого дома с 9 ноября станет Стивен Миллер, который ранее занимал пост заместителя руководителя и выступал одним из главных советников Трампа. Его назначение последовало за поражением республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс. Уход Уолтерса указывает на изменение расстановки сил в администрации, поскольку новые руководящие позиции постепенно занимают сторонники Миллера.

Ранее Сьюзи Уайлс подтвердила уход с должности главы аппарата Белого дома после решения Дональда Трампа провести кадровые перестановки. Она стала первой женщиной в истории США, возглавившей президентскую администрацию, и руководила аппаратом с января 2025 года. До этого Уайлс сыграла важную роль в предвыборной кампании республиканца в 2024 году. Теперь она продолжит работу в политической структуре американского лидера. Её преемником президент выбрал Стивена Миллера, одного из разработчиков программы ужесточения миграционной политики. Перестановка произошла после выборов 3 ноября, на которых Республиканская партия потеряла большинство в обеих палатах Конгресса. При этом Трамп и Уайлс публично не называли результаты голосования причиной её отставки.