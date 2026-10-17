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Опубликовано 17 октября, 14:30

Трамп призвал завершить конфликт на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости завершить конфликт на Украине. Он выступил на митинге республиканцев в Джорджии перед ноябрьскими промежуточными выборами в Конгресс.

«Эта война должна завершиться», — сказал американский лидер. Он вновь связал начало конфликта со своим поражением на президентских выборах 2020 года.

Затем Трамп раскритиковал своего предшественника Джо Байдена за масштабы передачи вооружений Киеву. По его словам, предыдущая администрация отдала Украине значительную часть американских запасов, которые теперь приходится восполнять.

Нынешний подход президент описал как продажу оружия европейским странам, которые затем сами распоряжаются закупками. Трамп утверждает, что благодаря этому США получают миллиарды долларов. Объём переданных при Байдене вооружений и денежных средств он оценил в $350 млрд.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Трамп заявил о приостановке продажи боеприпасов союзникам США. В интервью Newsmax он объяснил это необходимостью сначала пополнить собственные арсеналы.

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Татьяна Миссуми
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