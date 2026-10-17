Зеленский надоел: Приказ Трампа отрикошетил в Украину

Приостановка продажи американских боеприпасов союзникам отразится на арсеналах ВСУ, считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, европейские страны закупают оружие у США, а затем передают Украине, поэтому ограничения затронут снабжение армии.

Последствия проявятся не сразу: ВСУ успели накопить определённые запасы. Однако по мере их расходования нехватка боеприпасов может сказаться и на моральном состоянии военнослужащих, отметил собеседник «Ленты.ру».