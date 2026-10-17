Зеленский надоел: Приказ Трампа отрикошетил в Украину
Эксперт Дандыкин: Приказ Трампа заморозить продажу боеприпасов ударит по Украине
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Приостановка продажи американских боеприпасов союзникам отразится на арсеналах ВСУ, считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, европейские страны закупают оружие у США, а затем передают Украине, поэтому ограничения затронут снабжение армии.
Последствия проявятся не сразу: ВСУ успели накопить определённые запасы. Однако по мере их расходования нехватка боеприпасов может сказаться и на моральном состоянии военнослужащих, отметил собеседник «Ленты.ру».
Он призвал следить за дальнейшими действиями Вашингтона, напомнив, что заявления Дональда Трампа порой бывают диаметрально противоположными. Нынешнюю риторику президента США эксперт назвал политической игрой накануне выборов и отметил, что политику уже надоел Владимир Зеленский.
Напомним, Дональд Трамп заявил о приостановке продажи боеприпасов союзникам США. Кроме того, американский президент обвинил Украину в перепродаже ракет, полученных при Джо Байдене. Глава Белого дома призвал провести президентские выборы на Украине, заявив, что Владимир Зеленский слишком долго занимает свой пост.