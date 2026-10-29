Трамп продвигает Орбана, Париж против: Вокруг кресла генсека ООН разгорелся спор

Франция выступила против возможного назначения бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана генеральным секретарём ООН. Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро заявил, что руководство международной организацией не должно становиться компенсацией для политика, потерпевшего поражение на выборах. Париж также выразил обеспокоенность возможным ослаблением роли Организации Объединённых Наций.

«Пост генерального секретаря ООН не предназначен для того, чтобы быть утешительным призом для лидера, проигравшего выборы и отстранённого собственным народом», — подчеркнул французский министр, отвечая 28 октября на вопрос сенатора Стефана Демийи.

По словам Барро, Франция не намерена поддерживать решения, которые способны подорвать авторитет ООН. Он выразил опасение, что международная организация может оказаться парализованной из-за действий неких «великих держав‎», стремящихся навязать другим собственные правила.

Министр напомнил, что Париж выступает за реформирование ООН, повышение её представительности и ограничение применения права вето в случаях, когда речь идёт о защите мирного населения. Барро подчеркнул, что будущий генеральный секретарь должен укреплять организацию, а не способствовать её дискредитации. При этом французская сторона пока не объявляла, что воспользуется правом вето в случае официального выдвижения Орбана.